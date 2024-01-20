Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена позитивно отнеслась к тому, что глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя более сдержанно в рамках Всемирного экономического форума, состоявшегося в Давосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии