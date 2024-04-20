Журналист Пикулин поделился впечатлениями от первой встречи с Ереминым

ИЗВЕСТИЯ Корреспондент НТВ Сергей Пикулин в беседе с РЕН ТВ рассказал о том, какое впечатление на него произвел при первой встрече военкор "Известий" Семен Еремин, погибший при атаке украинского FPV-дрона.
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