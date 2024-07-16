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Роскомнадзор потребовал Google снять блокировку Youtube-каналов из России

Роскомнадзор потребовал Google снять блокировку Youtube-каналов из России

За всё время американцы ограничили более 200 площадок СМИ, звёзд и блогеров из РФ.В Роскомнадзоре отправили обращение к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи с требованием о разблокировке Youtube-каналов из РФ.

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