Новое бегство Пугачёвой: В страну, где любят русских релокантов и большие деньги

Информация активно расходится по телеграм-каналам. Все ссылаются на источник из окружения певицы. Сообщается, что "примадонна" и её младшие дети, Лиза и Гарри, успешно улетели с Земли обетованной в другое прекрасное место, где любят русских релокантов и офшорный бизнес, - на остров Кипр.
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