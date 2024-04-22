Аналитик Юшков: запрет на импорт СПГ из России станет для Европы болезненной историей

Санкции в отношении России на запрет импорта СПГ станут для Европы болезненной историей. Об этом «Свободной прессе» рассказал эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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