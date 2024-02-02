В Лабытнанги почти 30 молодых семей получили жилищные сертификаты

В Лабытнанги 27 молодым семьям вручили жилищные сертификаты. В их числе — многодетная семья Пироговых, получившая финансовую поддержку по региональной программе «36+», сообщила в соцсетях глава города Марина Трескова.
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