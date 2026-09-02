Америка получила неприятный диагноз: Сакс рассказал, что ждёт Запад

Западу необходимо незамедлительно прекратить войну на Украине, признав справедливость требований, выдвигаемых Россией.
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ЭТО БЫЛО ВИДНО ДАВНО...И НИЧЕГО НОВОГО САКС НЕ СКАЗАЛ...США ИДЁТ К ПРОПАСТИ...Из которой будет им ооооочень трудно выбраться...Только через мощный КРАХ...
профессор, а такую пургу несёт! что означает "остановить"? - это как отложить инструмент выхода из кризиса, или хотя бы отложенного кризиса. "«глубинное государство» не заинтересовано в том, чтобы просто признать провал ..."! - он на самом деле профессор? да "глубинному государству" глубоко до одного места все абсолютно, предела цинизма в тех местах нет, они творят, что хотят и уже давно, - откуда взялись все эти недо в Европе, у всех их вассалов? - ровно оттуда, откуда и ISO родилось, - из системного строительства единой глобальной пирамиды власти, того самого "дивного мiра" или "сада", о котором швабы и пр. ездят по ушам пиплу. у "глубинного" нет иных средств для сохранения привычных ништяков, приходится силовыми кого-то ограничивать, кого-то отстранять, а кого-то грабить. тут нового ничего. паразиты 500 лет строят эту систему тотального унасекомления в свою пользу и к концу 20го столетия подошли вплотную в завершению проекта, обменяв фиатное (всем видимое, цифра им в помощь) глобальное подконтрольное бабло на абсолютную власть. не срослось. к сожалению не срослось не потому, что есть относительно здоровая альтернатива, а просто потому, что не все оказались согласны с отведённым им местам в пирамиде. всё, как всегда у адептов бабла, свелось к близости к корыту. но уже то хорошо, что не срослось. это даёт мiру надежду на то, что кто-нибудь из противных догадается (или вернётся на шаг назад), осознает, что плестись по чужим следам означает собирать отходы жизнедеятельности впереди идущих. а это может породить относительно здоровую альтернативу, которая если не овладеет всеми массами, то хотя бы их частью, установившись в группе отдельно (от "глубинного") взятых стран... оставляя за Саксом его профессорское звание нельзя не отметить, что весь базар сливается в одну критичную для Запада мысль - "Украина должна стать нейтральным государством"! ага, Россия опять и снова должна поверить в их "нерасширение", опять и снова "обмануться"? а хуху не хохо?.. надо отдать должное сдержанности власти России, правильно понимающей силовой расклад и не форсирующей события, терпеливо ожидая "проплывающий труп" по реке времени. кризис схемы обогащения "глубинного" очевиден, способы решения кризиса тоже понятны. следовательно, не ведёмся на бла-бла-бла, - грамотно делаем свою работу. а там и народы подтянутся, см. слив резаной бумаги крупными её держателями. что это, - вера в гегемона?.. мой вопрос профессору - как скоро "глубинное" докушает Европу и что будет делать после? ибо еврокаплун был, конечно, жирным - они сами его выращивали, - сегодня похудел, а завтра его косточки просто выплюнут? это тоже сомнительно, ибо "глубинному" нужны территории для кормления. т.о. время не "трупа" конечно, но полутрупа приближается, решение либо об эскалации, либо о "шаге назад" будет за ними, - Россия не даст себя впутать в это дело, взяв на грудь ответственность глобальной бойни. сами-сами! нам с поручикам крайне интересно, как развиваются события. вот тока не успеваю ему напитки заносить, сам то он не выездной...😂
Кто бы ещё этого Сакса услышал...