Московский проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков получил признание на саммите ООН

На первом Глобальном диалоге по управлению искусственным интеллектом и саммите «ИИ во благо» в Женеве эксперты ООН высоко оценили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на генеративном искусственном интеллекте.
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