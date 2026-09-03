Московский проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков получил признание на саммите ООН

На первом Глобальном диалоге по управлению искусственным интеллектом и саммите «ИИ во благо» в Женеве эксперты ООН высоко оценили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний, основанный на генеративном искусственном интеллекте.