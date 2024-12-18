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Курс юаня резко упал до 14,0776

Курс юаня резко упал до 14,0776Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 14,0776, теряя 0,55% В августе 2019 года Народный банк Китая начал постепенное понижение курса жэньминьби - 6 августа до отметки 6,9683, а 7 августа - до 6,9996 юаня за доллар, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.

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