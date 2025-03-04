Депутат Рады Дубинский потребовал провести импичмент Зеленского

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в киевском СИЗО, заявил о необходимости провести импичмент действующего украинского президента Владимира Зеленского.
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