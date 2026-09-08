КПРФ предложила кредитные каникулы для уволенных на 6 месяцев

КПРФ во главе с Юрием Афониным внесла в Госдуму законопроект: предлагается дать уволенным из-за сокращений кредитные каникулы на шесть месяцев.
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