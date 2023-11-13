Aurus будут производить еще в одной стране

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал сборка автомобилей российского люксового бренда Aurus. Производить их будут в Дубае, а первой моделью станет седан Senat, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии