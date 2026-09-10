За удаление с сайта «Миротворец» требуют 750 тысяч долларов — Олег Винник

Украинский эстрадный исполнитель Олег Винник впервые публично назвал цену, которую требуют модераторы скандально известного сайта «Миротворец» за удаление из своей базы.
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