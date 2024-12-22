«Ставим патриотические песни»: как наши бойцы берут в плен боевиков ВСУ

Президент объявил следующий, 2025 год, «Годом защитников Отечества», подчеркнув, что делается это в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.
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