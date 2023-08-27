Спички - не игрушка

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  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...
  • Галина Смирнова
    Надо было им ещё русский гимн включить..... как в ПольшеГраждане русские!...

Британцы считают - Пригожин жив. "Воскреснет" с другими именем и внешностью

Британцы считают - Пригожин жив. "Воскреснет" с другими именем и внешностью

Как-то непоследовательны западные ребята. Впрочем, как и всегда. То всем своим сообществом их издания вышли с заголовками, что это "Путин убрал Пригожина", то теперь выясняется, что они уже не верят в смерть главы ЧВК Вагнера.

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