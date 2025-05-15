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  • Marina Bubon
    Молодец какая! Редкость сейчас. Удачи !!!❤️👏Ординатору, приня...
  • Marina Bubon
    Долго не побегает. Пуля не всегда дура. Сковорода в аду уже разогрета.Кровавый самурай ...
  • Владимир Алтайцев
    подонок  должен  быть уничтожен.Кровавый самурай ...

Путин высказался о пагубности страха перед переговорами в Стамбуле

Путин высказался о пагубности страха перед переговорами в Стамбуле

Президент России Владимир Путин заявил, что страх приводит к поражению.Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что в текущем моменте нельзя пугаться, потому что страх приводит к поражению.

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