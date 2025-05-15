Путин высказался о пагубности страха перед переговорами в Стамбуле

Президент России Владимир Путин заявил, что страх приводит к поражению.Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что в текущем моменте нельзя пугаться, потому что страх приводит к поражению.
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