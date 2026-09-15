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Удары по украинской логистике наносят существенный ущерб киевскому режиму

Удары по украинской логистике наносят существенный ущерб киевскому режиму

Нанесение ударов средствами ВКС и ракетным вооружением по промышленным и производственным объектам противника наносит существенный ущерб киевскому режиму ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.

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