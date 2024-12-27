Ростовский курьер поделился, как получает 150 тыс. в месяц без особых усилий

30-летний работник службы доставки «Яндекс.Еда» трудится по четыре-восемь часов в день.Ростовский курьер, известный в интернете под ником Ваня Меладзе, рассказал о своем «ленивом» доходе, который составляет от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно.