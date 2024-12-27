Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 776 подписчиков

Ростовский курьер поделился, как получает 150 тыс. в месяц без особых усилий

Ростовский курьер поделился, как получает 150 тыс. в месяц без особых усилий

30-летний работник службы доставки «Яндекс.Еда» трудится по четыре-восемь часов в день.Ростовский курьер, известный в интернете под ником Ваня Меладзе, рассказал о своем «ленивом» доходе, который составляет от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх