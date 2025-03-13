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Царьград

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 SpaceX отменила запуск космического челнока Crew Dragon с русским космонавтом на борту

 SpaceX отменила запуск космического челнока Crew Dragon с русским космонавтом на борту

Следующая попытка запуска может состояться не ранее, чем через суткиДо старта многоразового космического корабля Crew Dragon оставалось меньше часа, когда все приготовления были остановлены, а экипаж вывели из кабины.

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