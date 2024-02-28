Комары, мухи и моль теперь не помеха: как избавить квартиру от насекомых

Непременно опробуйте полезный трюк ниже! Он поможет вам отпугнуть насекомых. Комары, мухи, моль, пауки, муравьи, клещи и другие непрошеные гости быстро покинут квартиру или дачу! Такая простая хитрость-находка пригодится каждому.