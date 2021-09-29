Политика как она есть

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А. Караулов: рядовые коммунисты требуют внеочередного съезда и отставки Г. Зюганова

А. Караулов: рядовые коммунисты требуют внеочередного съезда и отставки Г. Зюганова

Андрей Караулов поднял на своём канале очень актуальную тему, тему, как он почти прямо сказал, предательства Зюганова.

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Рим Сайфутдинов
Коммунистов для меня не существует с 1991 года.
Александр Сивак
Что Караулов бес. Он уже давно пошел по пути, Невзорова и Доренко. И автор этого опуса такой же умник, как и продажная шкура Рашкин. Ему, Рашкину, самое место в Камеди-Клаб или на шконке, рядом с Алешенькой.
Nikolay Kuchkov
автор прав!!

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