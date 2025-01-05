Не стало прототипа персонажа культового американского мультфильма

В США умер 30-летний ослик Перри, послуживший прототипом героя из серии мультфильмов «Шрек». Об этом сообщает организация Barron Park Donkey Project в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).