Последствия удара украинских дронов по сухогрузу FAVORI типа «Волго-Дон» проекта 1565А в Азовском море, снятые экипажем и опубликованные противником.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Последствия удара украинских дронов по сухогрузу FAVORI типа «Волго-Дон» проекта 1565А в Азовском море, снятые экипажем и опубликованные противником.
Свежие комментарии