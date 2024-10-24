Ремонт инженерных сетей на улице Ленинской завершится к концу ноября

Ремонт инженерных сетей на улице Ленинской в Петропавловске-Камчатском близится к завершению. После проведения основных работ по замене инженерных сетей Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края приступит к асфальтированию и благоустройству дороги в следующем строительном сезоне.
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