Ремонт инженерных сетей на улице Ленинской завершится к концу ноября

Ремонт инженерных сетей на улице Ленинской в Петропавловске-Камчатском близится к завершению. После проведения основных работ по замене инженерных сетей Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края приступит к асфальтированию и благоустройству дороги в следующем строительном сезоне.