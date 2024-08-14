NASA продолжает борьбу с проблемами Starliner: решение о возвращении астронавтов откладывается

В ходе телеконференции для прессы, состоявшейся 14 августа, заместитель администратора NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс признал, что агентство продолжает сталкиваться с трудностями в отношении проблемного космического корабля Starliner компании Boeing.
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