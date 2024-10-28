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«Незамедлительно провериться»: названа главная причина развития красной волчанки

«Незамедлительно провериться»: названа главная причина развития красной волчанки

Красная волчанка вызывает хроническое воспаление и повреждение различных органов и систем. Кто больше всего подвержен этому заболеванию и как его лечить, рассказала в беседе с «Известиями» врач-невролог Полина Лепилова.

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