«Незамедлительно провериться»: названа главная причина развития красной волчанки

Красная волчанка вызывает хроническое воспаление и повреждение различных органов и систем. Кто больше всего подвержен этому заболеванию и как его лечить, рассказала в беседе с «Известиями» врач-невролог Полина Лепилова.
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