iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Не боится дождя, мороза и жары: представлен роутер ZTE G5 Max с Wi-Fi 7, Snapdragon X75 и защитой IP65

Не боится дождя, мороза и жары: представлен роутер ZTE G5 Max с Wi-Fi 7, Snapdragon X75 и защитой IP65

Новый 5G-роутер рассчитан на установку на улице, поддерживает PoE, подключение до 64 устройств и скорость Wi-Fi до 3,6 Гбит/сZTE представила новый 5G-роутер G5 Max WiFi 5G CPE, предназначенный как для домашнего, так и для уличного использования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии