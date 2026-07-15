Не боится дождя, мороза и жары: представлен роутер ZTE G5 Max с Wi-Fi 7, Snapdragon X75 и защитой IP65

Новый 5G-роутер рассчитан на установку на улице, поддерживает PoE, подключение до 64 устройств и скорость Wi-Fi до 3,6 Гбит/сZTE представила новый 5G-роутер G5 Max WiFi 5G CPE, предназначенный как для домашнего, так и для уличного использования.