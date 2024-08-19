18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА на складе в Ростовской области

ИЗВЕСТИЯ 18 человек пострадали при пожаре на складе в Пролетарске в Ростовской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале администрации Пролетарского района.
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