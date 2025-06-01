США заявили о наличии собственных условий по урегулированию конфликта на Украине

У американской стороны есть собственные требования по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 1 июня заявил официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс, выступая в эфире телеканала Fox News.
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