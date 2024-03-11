Вернувшиеся на Украину дети хотят обратно в Россию

КИЕВ, 11 марта, ФедералПресс. Вернувшиеся из России на Украину дети просятся обратно, сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «Киев 24».
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