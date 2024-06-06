В Москве полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом ремонта бытовой техники

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы по подозрению в хищении денежных средств, а также дорогостоящих гаджетов и компьютера из квартиры 80-летней пенсионерки задержан приезжий.
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