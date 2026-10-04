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Орловские новости

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Лучшие комментарии в соцсетях «ОН» за минувшую неделю

Лучшие комментарии в соцсетях «ОН» за минувшую неделю

«Орловские новости» продолжают еженедельно отмечать лучшие комментарии (и их авторов). На этот раз речь идет о комментариях, оставленных в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

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