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Как собрать и сохранить семена помидоров в домашних условиях

Как собрать и сохранить семена помидоров в домашних условиях

Хотите сохранить на участке полюбившийся домашним сорт томатов и не искать лихорадочно его семена в продаже каждый сезон? И не придется – собрать и заготовить семена с собственных растений, а после размножить понравившийся сорт самостоятельно совсем не сложно! В случае собственноручного сбора семян вы, во-первых, будете точно уверены в том, какой именно сорт получите; во-вторых, самостоятельно проконтролируете качество посевного материала; в-третьих, сможете заготовить столько семян, сколько необходимо именно вам (только на следующий сезон или с запасом на 2-4 года), не ориентируясь на магазинные расчеты их количества в пакетиках.

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