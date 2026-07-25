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Земля

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Инвестиционная квартира: почему аренда — не главный источник дохода, а инструмент создания капитала

Инвестиционная квартира: почему аренда — не главный источник дохода, а инструмент создания капитала

Часто слышу в разговорах один и тот же аргумент, который кочует из уст в уста: мол, зачем ввязываться в многолетнюю ипотечную кабалу, сдавать жилье, трястись над каждым квартирантом, если можно просто отнести деньги в банк и стричь купоны с депозита? На первый взгляд, логика железная.

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