Инвестиционная квартира: почему аренда — не главный источник дохода, а инструмент создания капитала

Часто слышу в разговорах один и тот же аргумент, который кочует из уст в уста: мол, зачем ввязываться в многолетнюю ипотечную кабалу, сдавать жилье, трястись над каждым квартирантом, если можно просто отнести деньги в банк и стричь купоны с депозита? На первый взгляд, логика железная.
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