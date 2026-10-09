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Журова допустила, что в Европе могут игнорировать рекомендации МОК о допуске россиян

Журова допустила, что в Европе могут игнорировать рекомендации МОК о допуске россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) могут не выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов, ссылаясь на самостоятельность организации.

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