Журова допустила, что в Европе могут игнорировать рекомендации МОК о допуске россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) могут не выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов, ссылаясь на самостоятельность организации.
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