Нефть вернула инфляцию: центробанки боятся снижать ставки, а Shell удвоила прибыль

Конфликт на Ближнем Востоке уже меняет мировую экономику. Нарушения поставок нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив разогнали цены на энергоносители, заставили крупнейшие центробанки отложить смягчение денежной политики и резко увеличили доходы нефтегазовых компаний.