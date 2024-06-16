Амстердам: После саммита в Швейцарии усилятся репрессии в отношении УПЦ

Роберт Амстердам, основатель и руководитель международной правозащитной организации «Amsterdam & Partners LLP», выразил опасения по поводу возможных репрессий в отношении Украинской православной церкви после проведения «Саммита мира» в Швейцарии.
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