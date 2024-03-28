Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Светлана Позднякова
    Побольше бы такихНачальник медпунк...
  • Александр
    поддерживаю! заигрался Соловьев! и , если раньше я стремился посмотреть его "шоу", то сейчас увы... надоел со своими ...Оскорбительные вы...
  • Air
    Хорошо погуляли жидобандеровцы  в киеве! Где этот пирожук террорист буданов или то же стал трупом №200!Россия покусилась...

Что касается миграционного законодательства...

Сейчас     в  связи          с  терактом   в  "Крокусе"    у  всех  на  слуху    мигрантская   тема.  Я  тоже   собиралась    написать  об  этом,  но  мои  дорогие   комментаторы  меня  опередели,  так  что   сегодня  я    вынесу    в  отдельный    пост    замечательный    комментарий    от   Нины Б.

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