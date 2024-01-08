Даниил Квят: «Возвращение в «Ф-1» стало бы голливудской историей. Но почему нет?»

Даниил Квят поделился воспоминаниями о том, как во второй раз покинул «Ф-1». Пилота «Торо Россо» / «Альфа Таури» заменили на Юки Цуноду после 2020 года, хотя в 2019-м Даниил рассчитывал на еще одно повышение.