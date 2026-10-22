Сейчас льгота привязана к уплате НДФЛ, а в декрете зарплата не начисляется — значит, и возвращать нечего В настоящее время, если мать ребенка находится в декретном отпуске и не уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налоговый вычет за обучение ребенка невозможен.