Guardian: влияние Трампа в конгрессе США может оставить Киев без денег

Влияние бывшего лидера США Дональда Трампа привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают против помощи Украине, это может иметь катастрофические последствия для Киева, пишет британская газета Guardian.
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