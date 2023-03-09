Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Конте о вылете от «Милана»: «Не могу упрекать ребят, они сделали все возможное. «Тоттенхэму» не хватает лидера, который мог бы решить исход»

Антонио Конте оценил вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов. Главный тренер «шпор» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх