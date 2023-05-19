Военное обозрение

3 418 подписчиков

Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

Министры обороны Великобритании и Норвегии договорились о совместном предотвращении атак против морской инфраструктуры

Соглашение о совместной деятельности по обеспечению безопасности морской, в первую очередь подводной, инфраструктуры подписали министры обороны Великобритании и Норвегии Бен Уоллес и Бьорн Арильд Грам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх