Порядок или беспечность? Грузинский народ выбирает судьбу страны и футбола

В советское время грузинский футбол был точно таким же, какой в целом была грузинская нация: темпераментным, с выдумкой и фантазией, но с одной фундаментальной проблемой, перечеркивавшей все его достоинства.
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