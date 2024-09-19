Перед началом отопительного сезона, по официальным данным, в Омске без горячей воды остаются около 400 домов.
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Перед началом отопительного сезона, по официальным данным, в Омске без горячей воды остаются около 400 домов.