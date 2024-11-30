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Безработный семьянин Рубик не виноват: Расстрелявший «Оку» водитель «крузака» ухмылялся судье

Безработный семьянин Рубик не виноват: Расстрелявший «Оку» водитель «крузака» ухмылялся судье

Русские правила Предприниматель, которого забрали из дома в одних трусах, уже приоделся и вызывающе вёл себя на суде.

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Комментарии
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Александр Николаев
Убийство и покушение на убийство, надеюсь ему мало не покажется. Муж к даже в суде пытается демонстрировать себя хозяином жизни, презрительно отношение к суду. Может он надеется на депортацию))))
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4 час.
Писарчук Дмитрий
По верхней планке УК РФ, и за полярный круг.
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4 час.
M
Malina
А семью депортировать на историческую родину! А ЧЕМ он занимался здесь у нас??? На какие средства шикует???
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1 час.

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