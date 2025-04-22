Руководство Евросоюза намерено запретить европейским фирмам закупать энергоносители в России

Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе пишет, что руководство ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей.
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