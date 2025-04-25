Невестка певицы Валерии показала сына на следующий день после родов

В семье Валерии пополнение: Лиана Шульгина родила сына Мирона! Вчера, в 22:53, в семье певицы Валерии произошло радостное событие – ее невестка, блогер Лиана Шульгина, подарила миру сына, которого назвали Мироном.
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