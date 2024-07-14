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Мичков – 2-й в списке претендентов на «Колдер Трофи» в сезоне-2024/25 по версии The Athletic. Селебрини – на 1-м месте

Приз вручается лучшему новичку сезона в регулярном чемпионате НХЛ. Авторы издания The Athletic спрогнозировали, кто получит награду в сезоне-2024/25.

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