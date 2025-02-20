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Царьград

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Адвокат: Запад скрывает правду о полицейском режиме на Украине

Адвокат: Запад скрывает правду о полицейском режиме на Украине

Международный адвокат Роберт Амстердам обвиняет западные СМИ в сокрытии информации о том, что Украина стала полицейским государством.

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